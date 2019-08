Samp, Il Secolo XIX: "Vialli e soci Usa, sopralluogo prima dell'acquisto"

© foto di Mattia Verdorale

"Vialli e i soci Usa, il sopralluogo prima dell'acquisto". Questo il titolo a pagina 42 che Il Secolo XIX dedica alla cessione della società Sampdoria da parte di Ferrero: "A Genova l'ex bomber, Dinan e Knaster: la vendita è vicina. Giro della città, blitz al Ferraris e in serata cena a Boccadasse". Queste alcune dichiarazioni rilasciate da Jamie Dinan, magnate del fondo York, finanziatore del gruppo Vialli: "Amo il calcio, mi piace Genova. La Samp? Grande team, con una grande storia. Chi non vorrebbe prendere un club in Italia..."

Il mercato blucerchiato - "L'ex Defrel costa troppo, si punta su Rigoni e Simeone: con l'ala intesa a un passo". Spazio anche al mercato in entrata per quanto riguarda la Samp dopo che l'allenatore Di Francesco ha chiesto rinforzi al presidente. Le due piste più calde sono Emiliano Rigoni dello Zenit e l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone.