Samp, La Repubblica (ed. Genova): "Di Francesco, debutto di fuoco"

"Di Francesco, un debutto di fuoco". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica. La Sampdoria debutterà in campionato davanti al proprio pubblico affrontando la Lazio di Simone Inzaghi.

Tabù Roma per il Genoa - Sfida esterna per il Genoa che gioca all'Olimpico di Roma, stadio dove contro i giallorossi ha sempre perso dal ritorno in A. Questo il titolo del quotidiano dedicato ai rossoblu: "Andreazzoli sfida il tabù Olimpico".