© foto di Alessio Del Lungo

"Ferrero sogna la suggestione De Rossi". Questo il titolo che La Repubblica (ed. Genova) in edicola questa mattina utilizza nel taglio basso della sua prima pagina. L'ex centrocampista giallorosso ha sciolto le riserve sul suo futuro ed ha deciso che giocherà per altri due anni in Serie A: oltre ai blucerchiati su di lui ci sono il Milan di Marco Giampaolo e soprattutto la Fiorentina di Vincenzo Montella.