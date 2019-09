"Di Francesco sprona Ferrero e la squadra". Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica. Il tecnico della Sampdoria, in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha parlato anche del mercato attendendo rinforzi negli ultimi giorni.

Genoa contro la Fiorentina - Debutto stagionale al "Ferraris" per il Genoa. La squadra di Andreazzoli sfiderà la Fiorentina per il match valido per la seconda giornata di campionato. Questo il titolo del quotidiano: "Assalto alla viola, Schone in regia per divertire".