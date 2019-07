Samp, La Repubblica-Genova: "Ferrero, l'ennesimo dietrofront"

© foto di Mattia Verdorale

"Ferrero, l'ennesimo dietrofront, per il Palermo apre alla cessione". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Genova che analizza la questione riguardante la cessione della squadra blucerchiata da parte del presidente Massimo Ferrero: "Il solito Ferrero. A Genova racconta di sentirsi più che mai presidente della Samp, al punto da aver fissato, nel Cda di giovedì scorso, il budget per il mercato. Ai siciliani professa grande amore per il Palermo, che potrebbe ripartire dalla serie D, dicendo di essere interessato all'acquisto del club e di voler cedere la Sampdoria. Così torna d'attualità il nome di Vialli".