Samp, La Repubblica-Genova: "Lo strappo tra Garrone e Ferrero"

© foto di Mattia Verdorale

"Lo strappo tra Garrone e Ferrero ma Di Francesco si avvicina". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina che La Repubblica-Genova dedica alla Sampdoria: "Da un lato il futuro prossimo, il diesse Osti che incontra Di Francesco, prima scelta di Ferrero, ci sono speranze per un sì dell'allenatore come erede di Giampaolo. Dall'altra il futuro più lontano, indecifrabile, con Garrone e Mantovani che non credono alla fine della trattativa con Vialli e spingono Ferrero a cedere e con l'attuale presidente che invece non vuole mollare".