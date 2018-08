Samp, Il Secolo XIX lancia l'allarme: "Serve una cura per l'attacco sterile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli attaccanti della Sampdoria non sono ancora riusciti ad incidere, l'unica rete realizzata fin qui porta la firma di Jakub Jankto. "Serve una cura per l'attacco sterile. Si scalda Caprari", è il titolo del Secolo XIX, che ricorda come le punte siano ancora a secco tra campionato e Coppa Italia e sottolineando che Caprari, squalificato ad Udinese, è il più in forma e rientrerà nel prossimo match contro il Napoli.