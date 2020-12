Samp ko tra le polemiche. Il Secolo XIX: "Ferrero si scaglia contro gli arbitri"

La Sampdoria viene sconfitta dal Sassuolo tra le polemiche. "Ferrero si scaglia contro gli arbitri", riporta il Secolo XIX. Il presidente ha dichiarato che la sua è la squadra più condannata dai direttori di gara, non tollerando il rosso a Baldé: "Dico al signor Rizzoli che non siamo più disposti a essere la scuola-guida per far crescere giovani arbitri. Non sono certo - continua Ferrero - che senza il rosso a Baldé avremmo pareggiato, però mi stupisce la determinazione con cui Ayroldi ha estratto il cartellino. Oltre a essere quelli che hanno subito più rigori, diventiamo la squadra con più casi arbitrali. Vorrei che i vertici considerassero questi dati".