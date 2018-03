Samp, Pasqua a Novarello. Il Secolo XIX: "Buen retiro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Sampdoria, dopo le ultime due pesanti sconfitte, cerca concentrazione in vista del finale di campionato e dopo la gara col Chievo, scrive il Secolo XIX, gli uomini di Giampaolo non rientreranno a casa ma passeranno la Pasqua a Novarello in ritiro. Non è una punizione, ma solo un modo per fare gruppo, si legge. "Buen retiro", il titolo scelto per l'articolo.