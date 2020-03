Samp, Ramirez a Il Secolo XIX: "Sì al taglio degli stipendi ma non per le casse del calcio"

In apertura della pagina sportiva, l'edizione odierna de Il Secolo XIX ha pubblicato un'intervista esclusiva a Gaston Ramirez. Tanti gli argomenti trattati come per esempio il taglio degli stipendi. Questo il titolo: "Sì al taglio degli stipendi ma non per le casse del calcio. Aiuti ai medici e a chi soffre".