Samp, Romei al Secolo XIX: "Giampaolo non si discute. Ne usciremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Secolo XIX propone in apertura un'intervista ad Antonio Romei, braccio destro di Ferrero e numero 2 della Sampdoria. "Tranquilli, usciremo da questo momento buio. Giampaolo non si discute", il titolo scelto per le sue parole a commento del periodo non proprio felicissimo a livello di risultati della squadra blucerchiata.