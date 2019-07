© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’edizione odierna de Il Secolo XIX pubblica una lunga intervista ad Albin Ekdal, giocatore della Sampdoria. Momento d’oro per lo svedese, capitano in Nazionale e da poco diventato papà: “Bellissimo”, ammette Ekdal. Spazio anche a un parere sul neo allenatore blucerchiato Eusebio Di Francesco: “Si lavora tanto, come sempre in ritiro. Due sedute al giorno, siamo un po’ stanchi. Ci stiamo impegnando per capire velocemente le sue idee. Di Francesco ci chiede un gioco veloce davanti, trovare il prima possibile il rito o il cross. Le sue idee mi piacciono, poi chiaramente bisogna aspettare le partite. Le mie sensazioni sono più che positive”.