Sampdoria, eterno Quagliarella. Tuttosport: "Rinnovo e futuro da dirigente"

Sampdoria, eterno Quagliarella. "Rinnovo e futuro da dirigente" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi parlando del futuro del bomber doriano. Un paio di mesi per darsi appuntamento e per prolungare un felice matrimonio: tra Quaglia e la Samp questa sta diventando una tradizione. Tra dicembre e gennaio si tornerà a parlare del rinnovo fino al 2022 dell'attaccante e si parlerà anche di un possibile futuro dirigenziale per il giocatore quando deciderà di smettere, sempre se non ci saranno nuove tentazioni ma in passato Fabio ha rifiutato diverse proposte.