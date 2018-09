Sampdoria, Gazzetta dello Sport: "Il tris di Giampaolo"

"Il tris di Giampaolo", scrive nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per presentare la sfida di questa sera al Napoli. Il tecnico della Sampdoria medita di lanciare dall’inizio tre volti nuovi: Lorenzo Tonelli in difesa, Albin Ekdal in mezzo al campo e Riccardo Saponara sulla trequarti. Il primo al posto di Colley, il secondo di Barreto (che tornerebbe a ricoprire il ruolo di mezzala), ed il terzo di Ramirez. In attacco Caprari favorito per un posto da titolare accanto a Fabio Quagliarella mentre Defrel dovrebbe partire dalla panchina.