© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"100 volte Giampaolo", titola così Il Secolo XIX nelle sue pagine interne. Il tecnico domenica domenica in tripla cifra alla guida dei blucerchiati: "Per me un onore e un orgoglio. Un bel traguardo, anche. Ormai in un posto ci si ferma al massimo per due stagioni. Mi piacerebbe molto lasciare un ricordo di ordine e rispetto per il lavoro. Guardo chi mi precede, sto dietro ai grandi..."