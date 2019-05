Sampdoria, Il Secolo XIX: "Ferrero-Giampaolo, il mister più lontano"

L'edizione sportiva de Il Secolo XIX apre con la Sampdoria. I blucerchiati sono infatti alle prese con un nodo importante riguardante la panchina, dove l'allenatore Marco Giampaolo ha incontrato il patron Ferrero. Il vertice però ha dato responso negativo, con le parti che restano lontane e un accordo che sembra difficile. Sembra inevitabile dunque che si vada verso la separazione: motivo? Ambizioni diverse, come testimoniato anche dall'intenzione su come muoversi sul mercato. Intanto il nome di Giampaolo resta sul taccuino di varie squadre, tra cui Milan, Roma, Lazio e Bologna.

Genoa, si riparte da Criscito e Sturaro - In casa Genoa, dopo una salvezza più difficile del previsto, si pensa alla prossima stagione, a chi resta e a chi va. Resteranno sicuramente Criscito e Sturaro, che saranno i capisaldi del Genoa della prossima stagione. Si cambierà in attacco, dove Sanabria e Lapadula non hanno convinto e verranno probabilmente ceduti: confermato invece Kouamé, con Favilli che scalpita per trovare maggior spazio. Da valutare Lazovic, in scadenza di contratto: la sua permanenza potrebbe essere legata al modulo di gioco della prossima stagione.