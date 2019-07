Sampdoria, Il Secolo XIX: "Ferrero riapre alla cessione"

© foto di Mattia Verdorale

"Ferrero riapre alla cessione: è testa a testa Vialli-Aquilor". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina con cui si apre l'edizione odierna de Il Secolo XIX sulla Sampdoria e sul suo presidente Massimo Ferrero che starebbe trattando la cessione del club. Il tema viene approfondito a pagina 28: "Anche il fondo inglese ha concluso la due diligence sul club. Vendita di Andersen-Praet centrale: da bonus a parte fissa. Così si può chiudere a breve. E Vipetta lavora sul Palermo".

A pagina 29 il quotidiano analizza il mercato dei doriani: "Arriva Rocha, gigante del Santos". Di Francesco ha chiesto alcuni rinforzi fondamentali fin dal raduno della settimana prossima: all'ala si insiste per Verdi. Intanto è sbarcato a Genova il giovane difensore brasiliano del Santos e si cerca un Vice Quagliarella: c'è sempre Hurtado in pole.