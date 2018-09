Sampdoria, Il Secolo XIX: "Giampaolo teme l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri Marco Giampaolo in conferenza stampa ha tessuto le lodi dell'Inter, prossima avversaria in campionato, etichettandola come l'anti-Juve. L'apertura delle pagine sportive de Il Secolo XIX è dedicata proprio alle parole dell'allenatore della Sampdoria: "Giampaolo teme l'Inter", si legge il titolo del quotidiano, che poi analizza la possibile formazione con le assenze di Caprari e Kownacki.