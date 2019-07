© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX fa il punto della situazione in casa Sampdoria, oggi che inizia il ritiro estivo, titolando: "Gabbiadini, Thorsby & co: i nodi da sciogliere in ritiro". Il norvegese, arrivato a parametro zero, potrebbe essere ceduto nel caso in cui la sua filosofia di gioco non si sposasse con il pensiero tattico di Di Francesco. Davanti restano i dubbi legati a Manolo Gabbiadini e all'uruguagio Ramirez: verranno valutati e poi fatte le debite considerazioni verranno prese alcune importanti decisioni. Tanto lavoro ancora da fare dunque.