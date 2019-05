L'edizione odierna de Il Secolo XIX dà ampio spazio, nella sua sezione sportiva, al mercato della Sampdoria, titolando così: "I nodi del mercato fra Giampaolo e club. Tante le divergenze sulle idee future". Il mister blucerchiato non vorrebbe "ripartire da zero" e vivere un altro anno nell'anonimato di metà classifica, e il piano di bilancio dell'attuale società non prevede più grosse ambizioni. Così la Sampdoria e mister Giampaolo si stanno allontanando, ma il quadro potrebbe mutare con il cambio di società.