© foto di Mattia Verdorale

"Il ritorno a casa di Vialli". Titola così in prima pagina l'edizione odierna de Il Secolo XIX in edicola stamani. Il titolo fa riferimento alle parole del prossimo presidente della Sampdoria Gianluca Vialli: "A settembre l'ultima firma per l'acquisto della Samp". L'ex giocatore blucerchiato ha mosso il primo passo ufficiale per l'acquisto della Sampdoria. Vialli ha firmato col presidente Ferrero una lettera di intenti che fissa a settembre la chiusura della trattativa