Sampdoria, Il Secolo XIX: "Missione compiuta, ora derby o Catanzaro in Coppa Italia"

Sulle pagine de Il Secolo XIX si parla anche del successo della Sampdoria di Ranieri in Coppa Italia contro la Salernitana. "Missione compiuta, ora derby o Catanzaro in Coppa Italia" scrive il quotidiano di Genova. Vittoria per 1-0, nessun infortunio e ora testa al derby. Per il resto la gara con i campani è servita a Ranieri per misurare chi aveva giocato poco in questo avvio di stagione. Conferme per il tecnico: i due osservati speciali Adrien Silva e Keita sono ancora indietro di condizione. Ora in Coppa o il secondo derby di novembre contro il Genoa oppure il Catanzaro: oggi il verdetto.