Sampdoria, Il Secolo XIX: "Non Quaglia più"

© foto di Mattia Verdorale

"Non Quaglia più". Titola così Il Secolo XIX a pagina 34-35 nella sue apertura per quanto riguarda la sezione sportiva sulla Sampdoria, in particolare sul suo bomber Fabio Quagliarella: "Il capocannoniere dell'annata scorsa ha segnato solo una volta su rigore. Ora ai blucerchiati servono i suoi gol. La media gol del bomber è cambiata da 0.7 media reti dellla passata stagione a 0,125 media gol di questa stagione".