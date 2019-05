Sampdoria, Il Secolo XIX: "Prima il mercato, poi la cessione"

© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva de Il Secolo XIX, ampio spazio alla situazione societaria della Sampdoria: "Ecco il calendario ribaltato, prima il mercato poi la cessione". Si allungano i tempi delle trattative per il passaggio di mano della società blucerchiata, in attesa dell'ultimo rilancio della cordata capitanata da Gianluca Vialli. Così entro 10 giorni verrà fatto il summit tra Marco Giampaolo e il club per discutere dei piani futuri: al momento le strade sembrano inconciliabili. La situazione societaria non sarà invece risolta prima di luglio, così Osti e Romei sono già operativi sul mercato, tra numerose uscite e qualche ingresso.