Sampdoria, Il Secolo XIX: "Quagliarella da medaglia pure in Europa"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Secolo XIX dà oggi ampio spazio alla lotta per la classifica marcatori, titolando: "Quagliarella, da medaglia pure in Europa". L'attaccante blucerchiato è ormai ad un passo dal titolo tricolore, grazie alle 26 reti realizzate finora, quattro in più del diretto inseguitore Duvan Zapata. Ma non solo, il bottino finora conquistato lo proietta sul podio europeo dei bomber, alle spalle solo di Lionel Messi e Kylian Mbappè. Nelle prime 20 posizioni della classifica per la Scarpa d'Oro, Fabio Quagliarella è quello con il valore economico più basso, ma per meriti ed età l'attaccante blucerchiato potrebbe non avere prezzo.