Premi F5 per aggiornare la pagina! 18.23 Le ultime di formazione - Al netto della tentazione difesa a tre, Spalletti sembra comunque intenzionato a schierare il 4-2-3-1, stando agli ultimi aggiornamenti a poco meno di due ore dal fischio d'inizio. Nel Tottenham, la principale...

Barcellona, undici inedito per vincere il girone. Sport: "Match-ball"

Benfica in EL, la stampa portoghese dura: "Umiliazione"

Bayern agli ottavi di Champions. Bild: "Kovac è salvo per ora"

Mourinho agli ottavi perché non c'è ancora il VAR: gol al 91' irregolare

Real Madrid, rottura Isco-Solari: l'esclusione per una mancanza di rispetto

Barcellona, Jordi Alba pronto a prolungare per altre tre stagioni

Barcellona a sorpresa: avviati i contatti per il ritorno di Neymar

Incredibile in Irlanda: club finge morte di ex calciatore e fa rinviare partita

Rakitic: "RItorno in Bundes? Vedremo, allo Schalke periodo fantastico"

Arsenal, Emery recupera Lichtsteiner. In forse Koscielny e Lacazette

Chelsea, Giroud: "Battere PAOK e Fulham per dimenticare Wembley"

Eintracht, Hutter: "Vogliamo la 5^ vittoria consecutiva in Europa League"

Bayer, Herrlich: "In campo i migliori anche se siamo già qualificati"

Manchester United, Mourinho: "De Gea? So che vuole restare con noi"

"Ramirez-Saponara eterno ballottaggio ma l'uruguayano ora sembra favorito" titola Il Secolo XIX oggi in edicola: "Nel derby Giampaolo ha apprezzato il suo lavoro difensivo. Contro il Bologna può provare a confermare la legge dell'ex".

