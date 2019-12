© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ranieri alla ricerca di equilibri definitivi: vuole aggiustare trasferte e zona gol", si legge sulle pagine de Il Secolo XIX. Con il tecnico romano i blucerchiati hanno cambiato marcia. Domani alla Sardegna Arena prova di maturità contro la sorpresa Cagliari. Cinque sconfitte e una vittoria per la Sampdoria in trasferta: finora nessun pareggio. Nove i punti fatti dalla Samp in 6 gare con Ranieri in panchina.