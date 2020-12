Sampdoria, Il Secolo XIX: "Ranieri e Quagliarella per rovinare la festa al Maradona"

"Ranieri e Quagliarella per rovinare la festa al Maradona" scrive Il Secolo XIX parlando della sfida tra Napoli e Samp. Tocca alla Sampdoria domani tenere a battesimo in campionato (in Europa League lo ha fatto la Real Sociedad) il "Diego Armando Maradona". Ranieri e i blucerchiati proveranno a rovinare la festa - in senso sportivo - agli azzurri. Una gara però che si preannuncia complicata per Ranieri e i suoi: il Napoli, che finora non ha mai pareggiato in campionato, sta attraversando un ottimo periodo, tre vittorie nelle ultime quattro gare, le ultime due consecutive per 4-0 in casa con la Roma e a Crotone. Ranieri si deve confrontare con problemi di formazione che a questo giro non sono pochi. Sicuri indisponibili Baldé e Bereszynski. Mentre Tonelli e Gabbiadini potrebbero anche essere convocati, ma sono in forte dubbio.