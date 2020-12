Sampdoria, Il Secolo XIX: "Rinnovati 4 contratti, manca Ranieri"

vedi letture

Il Secolo XIX nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Sampdoria con il titolo seguente: "Rinnovati 4 contratti, manca Ranieri". I contratti di Augello, Colley, Ekdal e Verre sono ok, per Yoshida si farà entro Natale, mentre Ranieri e Quagliarella si discuteranno a gennaio. Augello e Colley saranno blucerchiati fino al 2025, Ekdal fino al 2022, così come Yoshida. Ranieri percepisce 1,8 milioni a stagione e bisognerà capire quale sarà la sua volontà perché al momento questo è il nodo da sciogliere per la Sampdoria. Intanto lui non prende in considerazione l'idea di abbassarsi l'ingaggio.