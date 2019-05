Sampdoria, Il Secolo XIX: "Riparte la giostra del mercato"

"Riparte la giostra del mercato. 50 colpi l'anno", questo è il titolo con cui Il Secolo XIX apre la sua pagina sportiva sulla Sampdoria. Nell'articolo viene infatti effettuata una retrospettiva sui cinque anni di gestione Ferrero, dove sono elencate le operazioni più importanti messe a segno dalla proprietà. Sono ben 250 in totale, comprese ovviamente le operazioni minori. Zapata e Audero i colpi più onerosi della gestione, mentre quelli che hanno portato più entrate sono le cessioni di Schick e Torreira.

Genoa, tutti gli errori da non ripetere - Spazio anche al Genoa, con i tifosi del Grifone che hanno tirato un sospiro di sollievo per un'annata partita bene ma che rischiava di concludersi in tragedia. Quali sono dunque gli errori che la società non dovrà ripetere? Innanzitutto, la scelta dell'allenatore: nella scorsa stagione sono stati ben tre i mister, l'ultimo Prandelli che non resterà in rossoblu. Bisognerà poi portare avanti un unico modulo di base, cercando poi almeno 7-8 titolari fissi per dare continuità al gioco.