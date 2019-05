Sampdoria, Il Secolo XIX: "Romei e Ferrero in missione negli Usa"

Il Secolo XIX apre l'edizione sportiva odierna dedicandosi alla Sampdoria. In particolare, è in atto la cessione del club blucerchiato, con Ferrero e Romei che sono volati negli Stati Uniti per incontrare Dinan, numero 1 del fondo York. Aquilor esce di scena: la situazione vede Ferrero con due possibilità dinnanzi a sé, cedere al gruppo Vialli o restare. L'offerta del gruppo che fa capo all'ex bomber ammonta a circa 90 milioni di euro, mentre altri 30 verrebbero usati per coprire i debiti: 65 milioni verranno versati cash, gli altri 25 saranno legati a una serie di bonus.

Genoa, tutta la stagione al last minute - Genova, sponda rossoblu: situazione quasi drammatica per i grifoni, che ieri sono stati sorpassati dall'Empoli in classifica. In questo momento il Genoa è terz'ultimo, che significherebbe retrocessione. Ma la squadra di Prandelli non si abbatte: "E' dura ma non è finita, crediamoci", con Preziosi che afferma che "il punto in extremis con il Cagliari potrebbe pesare".