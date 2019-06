Sampdoria, Il Secolo XIX: "Tentativo per Muriel, Hurtado più vicino"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio anche al mercato della Sampdoria con il titolo: "Ferrero prova a riprendersi Muriel. Hurtado cambia agente: è più vicino". La Fiorentina - si legge a pagina 37 - non riscatterà il colombiano, il Siviglia pronto a cederlo. Per Gabbiadini e Caprari ci sono offerte italiane.