Sampdoria, Il Secolo XIX titola: "Così si è persa l'Europa"

© foto di stefano tedeschi

"Solo 2 vittorie su 12, così si è persa l'Europa" questo il titolo scelto per la sezione sportiva da Il Secolo XIX, in riferimento alle poche vittorie ottenute dalla Sampdoria di Giampaolo nelle sfide decisive per la corsa all'Europa. I blucerchiati infatti, contro le dirette concorrenti hanno vinto solamente all'andata contro l'Atalanta e nel girone di ritorno contro il Milan, ottenendo poi tre pareggi e sette sconfitte. "Avevo detto che solo con la continuità delle prestazioni avremmo potuto giocarcela, se non c'è è impossibile" queste le parole del tecnico Marco Giampaolo.