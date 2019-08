© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Samp, l'esordio è bollente. La Coppa Italia a Crotone come se fosse già serie A", titola così Il Secolo XIX nelle sue pagine interne. Clima caldo allo Scida, Di Francesco alza la guardia: "Non sarà una passeggiata". È un esame anche in vista del campionato, in primis per Colley, Vieira e Ramirez.