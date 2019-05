Sampdoria, Il Secolo XIX: "Vialli non ha rilanciato. La palla a Ferrero"

© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva de Il Secolo XIX si parla della situazione societaria in casa Sampdoria, da tempo alla ricerca di un acquirente. E' notizia di ieri il mancato rilancio del gruppo rappresentato da Gianluca Vialli, che lascia così la corsa. L'altro fondo interessato, gli inglesi di Aquilor, non hanno però gradito l'incontro USA tra il numero uno blucerchiato Massimo Ferrero ed una terza cordata, con a capo il gruppo Dinan. Questo ha di fatto irrigidito la posizione del gruppo inglese, ora con una disponibilità ad avvicinare le richieste del patron praticamente nulla. In ogni caso il closing non dovrebbe arrivare prima di luglio/agosto, il che significa che andranno precisate tutte le competenze relative al prossimo mercato ed i margini di manovra.