© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Genova), in edicola questa mattina, dedica nella parte centrale della sua prima pagina uno spazio anche alla Sampdoria con il titolo seguente: "Il futuro dei blucerchiati". Ferrero bocciato: non potrà diventare il nuovo proprietario del Palermo, ma la trattativa per cedere la Sampdoria non si ferma e va avanti.