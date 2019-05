Sampdoria, La Repubblica-Genova: "Tutti vogliono Giampaolo"

© foto di Mattia Verdorale

"Tutti vogliono Giampaolo. Assalto Milan". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, de La Repubblica di Genova sulla squadra blucerchiata e sul suo allenatore corteggiato da molte squadre italiane, soprattutto i rossoneri: "Ferrero è ancora in attesa di una risposta da Giampaolo, indeciso se proseguire o meno la sua avventura nella Samp. Nel frattempo però il tecnico è finito sotto assedio. Lo vuole il Milan, Maldini lo ha messo in cima alla lista dei papabili, piace anche a Roma, Lazio e Bologna".