© foto di stefano tedeschi

Inizia oggi il ritiro della Sampdoria, dopo i primi giorni di preparazione in quel di Bogliasco. La Repubblica, edizione genovese, titola: "Via al ritiro e all'era Di Francesco in una società ancora di Ferrero". La vendita del club prosegue ormai da tempo, con il gruppo Vialli che non demorde ed insiste per aggiudicarsi la Sampdoria. Nel frattempo prende il via la stagione, tra tante incertezze, anche sul mercato.