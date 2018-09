© foto di Ospite

Il talento c'è, ma si fa ancora attendere: è una Sampdoria ancora in attesa della definitiva esplosione di Gianluca Caprari quella scesa in campo nelle prime tre giornate di campionato. Il fantasista è stato battezzato come titolare da Giampaolo ma non sembra ancora entrato appieno nei meccanismi della squadra, pur essendo dotato di innegabile talento.