Sampdoria, Tuttosport: "Ramirez corre verso il rinnovo"

"Ramirez corre verso il rinnovo" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. Strana la parabola dell'uruguaiano che sembrava a un passo dalla cessione, prima al Torino e poi all'Al Nasr e ora potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021, dopo essere diventato di fatto un insostituibile nella Sampdoria di Claudio Ranieri. Il giocatore, complice anche un bel feeling che si è creato con l'allenatore, si è preso il rischio di non cambiare squadra nonostante un contratto di non grandi prospettive e ora corre verso il rinnovo.