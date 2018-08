Sampdoria, Il Secolo XIX: "Sala, da possibile esodato a titolare a destra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sala è la sorpresa di inizio stagione. Da possibile esodato a titolare a destra" titola Il Secolo XIX all'interno della pagina sportiva dedicata alla Sampdoria: "Secondo Giampaolo l'esterno è stato protagonista di un ritiro 'perfetto'. Ora si candida per una maglia a Udine. La società pensava di lasciarlo a casa per venderlo. Ma non sono arrivate offerte". Intanto, dal campo: "Andersen si ferma, Tonelli c'è. Praet punta al rientro col Napoli".