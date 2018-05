Sampdoria, Il Secolo XIX sulla gara con la SPAL: "Prova di carattere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Prova di carattere", titola così l'edizione odierna de Il Secolo XIX. Esattamente quello che l'allenatore Marco Giampaolo ha chiesto alla sua Sampdoria in vista delle gara contro la SPAL. Un match importante per chiudere bene il campionato, ma anche per il futuro. "La gara di oggi mi farà capire con chi ricominciare", ha dichiarato infatti in conferenza stampa il tecnico blucerchiato.