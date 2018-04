Sampdoria, Il Secolo XIX titola: "Lasciateci danzare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Lasciateci danzare", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Secolo XIX nel giorno della sfida fra Juventus e Sampdoria. Giampaolo cerca la missione impossibile allo Stadium: "Siamo in ballo e vogliamo farlo fino alla fine per l'Europa. Timori arbitrali dopo Madrdid? No, il VAR è una garanzia".