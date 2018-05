Sampdoria-Napoli è Praet contro Mertens. Il Secolo XIX: "A tutta birra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"A tutta birra" titola Il Secolo XIX in riferimento alla sfida tutta belga fra Praet e Mertens, con Sampdoria-Napoli in programma domenica a Marassi. I due giocatori non solo sono connazionali, ma anche della stessa città: Leuven, famosa per le sue antiche università e per la birra Artois.