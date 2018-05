Sampdoria-Napoli, staffetta per la panchina? Il Mattino: "Amici contro"

"Amici contro" titola Il Mattino oggi in edicola, proiettandosi alla sfida di domenica Sampdoria-Napoli. "Tra Sarri e Giampaolo la partita della 'staffetta'". Nel sommario: "Se il tecnico andrà via l'allenatore della Sampdoria è il favorito per la successione". Intanto, dal fronte infermeria Sampdoria: "Allarme rosso per Zapata e Quagliarella".