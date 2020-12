Sarà l'inverno dei parametri zero. Corriere dello Sport: "C'è Messi in offerta speciale"

vedi letture

Nell'anno della crisi peggiore vissuta dal calcio (e dal mondo) "C'è Messi in offerta speciale". Titola così il Corriere dello Sport proiettandosi alla prossima sessione di mercato. Sarà l'inverno dei parametri zero, di scambi, al massimo di prestiti. Le big aspettano le mosse dei top player, ma gli ingaggi fanno tremare. Tra questi c'è anche Lionel Messi, ma pure in Italia non sono da trascurare le occasioni, a cominciare da Ibrahimovic, anche se il Milan non vuole perderlo.