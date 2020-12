Sassuolo-Benevento, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Mani di Tuia, rigore ok"

vedi letture

La moviola de La Gazzetta della Sport sulla gara di ieri sera tra Sassuolo-Benevento. Nella lenta d'ingrandimento c'è l'episodio del rigore: all'8' i neroverdi passano in vantaggio con un tiro dagli undici metri concesso per un fallo di mano di Tuia, che tocca sul cross ravvicinato di Lopez: dinamica non semplice, perché il braccio non è aderente al corpo o basso, seppur il difensore del Benevento di giri al momento di opporsi alla giocato dell'avversario. In caso Scozza non avesse concesso il penalty, probabilmente il Var Pairetto non sarebbe intervenuto per ravvisare un chiaro ed evidente errore, ma il fischio ci può stare. Giusta l'espulsione dopo la revisione al monitor per Haraslin dopo l'intervento su Letizia. L'entrata è da espulsione. Proteste ospiti nel finale per una spinta di Berardi ai danni di Dabo. Il giocatore del Sassuolo rischia parecchio.