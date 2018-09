Sassuolo, De Zerbi studia Sarri e Guardiola. Match analysis lo aiuta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi rappresenta la prima sorpresa della Serie A, con sette punti conquistati in tre gare. I neroverdi, per ora, sono al secondo posto alle spalle della Juventus mentre il gioco dell'allenatore degli emiliani è paragonato a quello di Zdenek Zeman, anche se il suo modo di intendere il calcio è più vicino a quello di Maurizio Sarri e a Pep Guardiola. Nell'ingranaggio - scrive Il Roma - c'è anche un po' di Napoli e non solo per i trascorsi di mister De Zerbi da calciatore in riva al Golfo. Alle spalle di De Zerbi e Davide Possanzini, suo vice, c'è Massimo Carcarino, napoletano purosangue di Barra, match-analyst che studia fino "allo sfinimento" le squadre avversarie preparando clip sulle varie fasi di gioco, sui punti deboli ed ovviamente di forza delle squadre avversarie. L'esperto analista non perde mai di vista l'avversario, prima e durante la partita, quando è collegato tramite pc allo staff tecnico e fornisce in tempo reale informazioni che possono cambiare l'inerzia del match. Costruzione, pazienza e tanto coraggio per giocare sempre le partite a viso aperto, è questo il vero punto di forza della squadra neroverde. Intanto, nel weekend, per il Sassuolo arriverà lo scontro al vertice contro la Juventus. Fa effetto definirlo così, ma la classifica - almeno al momento - dice questo.