Sassuolo, Gazzetta di Modena: "Anticipo pericoloso a Udine"

Il primo anticipo del 29° turno di Serie A vede impegnate Udinese e Sassuolo, in campo oggi alle 18. La Gazzetta di Modena in edicola questa mattina scrive della formazione neroverde, titolando: "Sassuolo, anticipo pericoloso a Udine". Gli emiliani di mister Iachini non possono fallire, la vittoria manca dal 23 dicembre.