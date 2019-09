Sassuolo, Gazzetta di Modena: "Locatelli in gol in azzurro"

© foto di stefano tedeschi

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ha trovato ieri la via della rete con la maglia della Nazionale Under 21, trasformando un calcio di rigore. Così la Gazzetta di Modena titola: "Locatelli in gol in azzurro". Ora il centrocampista è atteso da Roberto De Zerbi a Sassuolo per preparare la prossima sfida, così come Alessandro Tripaldelli e Junior Traorè. Sono loro tre infatti gli ultimi che ancora non sono rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionale dei 13 neroverdi impegnati.